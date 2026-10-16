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Schiebel Aircraft GmbH

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Ab Mitte der 80er Jahre konzentrierte sich das bereits 1951 gegründete Unternehmen Schiebel auf die Entwicklung und Produktion von hochtechnologischen Minensuchgeräten, die Schiebel – nicht zuletzt durch einen Großauftrag der U.S.-Army – zum Weltmarktführer machten.

Mitte der 90er Jahre begann die Firma als Pionier ...

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Firmensitz

Schiebel Aircraft GmbH
Margaretenstraße 112
1050 Wien
Österreich
+431546260
+4315452339
vienna@schiebel.net
http://www.schiebel.net
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