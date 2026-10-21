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Candol Produktions- und HandelsgesmbH

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Candol is an Austrian family business that has been renowned for exclusive tableware since 1989.

Industry

How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

Candol Produktions- und HandelsgesmbH
Kalterer Gasse 8
2340 Mödling
Austria
+432236226250
+43223646883
sales@candol.com
http://www.candol.com
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