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Bachmann electronic GmbH

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Bachmann electronic ist ein global tätiges High-Tech Unternehmen mit Sitz in Feldkirch, Österreich und liefert seit 50 Jahren hochwertige, umfassende Automatisierungslösungen für Profis. Kunden aus den Bereichen erneuerbare Energien, maritime Anwendungen und der Automatisierungsindustrie setzen die robuste, offene und ...

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Firmensitz

Bachmann electronic GmbH
Kreuzäckerweg 33
6800 Feldkirch
Österreich
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info@bachmann.info
http://www.bachmann.info
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