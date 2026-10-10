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Brandauer GmbH

Kurze Info über uns
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Die Firma Brandauer ist seit 1996 Hersteller von Sommerrodelbahnen, weltweit sind insgesamt 41 Anlagen in Betrieb.

Vorteile der Brandauer Sommerrodelbahn:
- Einschienensystem, daher günstiger Preis
- Unauffällig in der Landschaft, keine großen Aufständerungen erforderlich
- Leicht demontierbar, dadurch kann die ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Brandauer GmbH
Schattau 64
5442 Rußbach
Österreich
+4362425400
+43624254014
info@brandauer.cc
http://www.brandauer.cc
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