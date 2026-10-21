Candol Produktions- und HandelsgesmbH
Kurze Info über uns
Candol ist ein österreichisches Familienunternehmen das seit 1989 für exklusive Tischkultur steht. Die aus eigener Produktion stammenden Produkte "Magic Linen" Tischwäsche und "Miracle Lamps" Tischleuchten besitzen das „Austria Gütesiegel“
Candol ist ein österreichisches Familienunternehmen das seit 1989 für exklusive Tischkultur steht. Die aus eigener Produktion stammenden Produkte "Magic Linen" Tischwäsche und "Miracle Lamps" Tischleuchten besitzen das „Austria Gütesiegel“
Produktvorteile Candol "Magic Linen"
• Schmutzabweisende und pflegeleichte ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Candol Produktions- und HandelsgesmbH
Kalterer Gasse 8
2340 Mödling
Österreich
2340 Mödling
Österreich