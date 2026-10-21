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Candol Produktions- und HandelsgesmbH

Kurze Info über uns
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Candol ist ein österreichisches Familienunternehmen das seit 1989 für exklusive Tischkultur steht. Die aus eigener Produktion stammenden Produkte "Magic Linen" Tischwäsche und "Miracle Lamps" Tischleuchten besitzen das „Austria Gütesiegel“

Produktvorteile Candol "Magic Linen"
• Schmutzabweisende und pflegeleichte ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Candol Produktions- und HandelsgesmbH
Kalterer Gasse 8
2340 Mödling
Österreich
+432236226250
+43223646883
sales@candol.com
http://www.candol.com
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