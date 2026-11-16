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Montanuniversität Leoben Resources Innovation Center

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RIC Leoben
Das Resources Innovation Center Leoben an der Montanuniversität Leoben beherbergt internationale Beteiligungen der Universität im Bereich der nachhaltigen Forschung, Ausbildung und Industrialisierung. Die Vision von RIC Leoben ist eine klimafreundliche, nachhaltige Zukunft des Rohstoffsektors ...

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Montanuniversität Leoben Resources Innovation Center
Franz-Josef-Straße 18
8700 Leoben
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ric-leoben@unileoben.ac.at
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