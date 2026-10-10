SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H.
Kurze Info über uns
Seit 60 Jahren ist SCHIEBEL Antriebstechnik in Österreich führend bei der Herstellung und Entwicklung von elektrischen Stellantrieben. Ein konstantes Wachstum hat es SCHIEBEL ermöglicht, mit 30 internationalen Vertriebspartnern und 6 Niederlassungen ein globales Vertriebsnetz zu etablieren und zu einem führenden ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H.
Josef Benc Gasse 4
1230 Wien
Österreich
1230 Wien
Österreich