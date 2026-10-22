Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

Head Sport GmbH

Kurze Info über uns
Logo

HEAD ist ein weltweit führender Anbieter erstklassiger und leistungsstarker Sportausrüstung und Sportbekleidung für Athletinnen und Athleten aller Leistungsklassen. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsbereiche.

Gesucht: Partner

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Österreich
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Seit 1950 steht HEAD für innovatives Design, technische Exzellenz und Leidenschaft für den Sport. HEAD vertreibt ein internationales Markenportfolio:
• HEAD (Winter-, Racket- und Schwimmsportprodukte)
• PENN (Tennis- und Racquetballbälle)
• TYROLIA (Skibindungen)
• MARES/SSI/rEvo (Tauchausrüstung und -ausbildung)
• LiveAboard (Tauchreisen)
• ZOGGS (Schwimmausrüstung)
• INDIGO (Ski- und Snowboardausrüstung)
• AQUALUNG (Tauch- und Schnorchelprodukte)

Produktbild
© Head Sport GmbH
Symbolbild
© Head Sport GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

HEAD SKI / SCHUHE / BINDUNGEN – TOP-PERFORMANCE FÜR VERLEIH & VERKAUF

Das professionelle Distributionsnetz von HEAD sorgt für eine zuverlässige und reibungslose Versorgung mit HEAD-Produkten – und bietet Händlern sowie Verleihorganisationen ein Höchstmaß an Service und Unterstützung.

HEAD steht für durchdachte Lösungen im Skiverleih und hochwertige Produkte für den Verkauf. Viele der größten Skiverleiher weltweit setzen auf HEAD – und profitieren dabei von der Erfahrung und Expertise, die HEAD aus jahrelanger Zusammenarbeit mit internationalen Verleihpartnern gewonnen hat.

Symbolbild
© Head Sport GmbH