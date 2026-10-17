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"Snowsports GmbH"

Kurze Info über uns
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Snowsports GmbH – Snowsports Academy ist spezialisiert auf Aus- und Weiterbildung von Skilehrern und Snowboardlehrern, die Entwicklung von Schneesportprojekten und Beratung im Wintersporttourismus.

Gesucht: Kunden

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
Österreich
+436505005522
office@snowsports.at
http://www.snowsports.at
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Snowsports GmbH – Snowsports Academy ist ein innovatives österreichisches Unternehmen, das sich auf die Aus- und Weiterbildung von Skilehrern und Snowboardlehrern, die Entwicklung internationaler Schneesportprojekte sowie auf professionelle Beratung im Wintersporttourismus spezialisiert hat.
Die Schwerpunkte:
• Österreichische Skilehrer und Snowboardlehrer Ausbildungen in deutscher und englischer Sprache
• Beratung und Entwicklung von Projekten zur Förderung des Schneesports
• Alternative Konzepte zur Entwicklung des Schneesports in urbanen Räumen
• Ausbildungen in Österreich oder am internationalen Standort des Projektpartners

Als Kompetenzpartner mit 50-jähriger Erfahrung im Wintersportbusiness stehen für uns Qualität und Leidenschaft in der Zusammenarbeit mit den Projektpartnern im Vordergrund.

Personen
Martin Dolezal CEO, Johann Reisenberger COO © Snowsports Academy
Symbolbild
© Snowsports Academy
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Wintersport Projekte im Tourismus

Kunden und Partner profitieren von der umfassenden internationalen Erfahrung des Führungsteams und der Mitarbeiter der Snowsports Academy beim Aufbau und der Entwicklung der verschiedenen Sparten des Wintersportbusiness.
B2B:
• Skilehrer-Ausbildungskurse in Österreich oder am internationalen Standort des Projektpartners
• Snowboardlehrer-Ausbildungskurse in Österreich oder am internationalen Standort des Projektpartners
• Betriebsführungskonzepte und Marketingkonzepte
• Tourismusentwicklung im Wintersport

B2C:
Teilnehmer für Ausbildungskurse und Training für Skilehrer und Snowboardlehrer

Personen
© Snowsports Academy