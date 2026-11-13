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Hexagon | NEXTSENSE

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Als weltweiter Technologieführer entwickelte NEXTSENSE das patentierte CALIPRI-Prinzip. Die kontaktlose Profilmessung und Oberflächeninspektion mit automatisierter Kipp- und Drehkorrektur schließt Benutzereinflüsse völlig aus.

Die mobilen und stationären Mess- und Prüfsysteme werden zur Spaltbewertungen von ...

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