Primetals Technologies Austria GmbH
Kurze Info über uns
Primetals Technologies ist ein international aktiver Pionier in den Bereichen Anlagenbau, Automation und Services in der Metallindustrie und liefert zuverlässige Lösungen für alle Schritte der Wertschöpfungskette in der Eisen- und Stahlproduktion. Österreich ist ein wichtiger Standort für Primetals Technologies – vier ...
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Firmensitz
Primetals Technologies Austria GmbH
Turmstraße 44
4031 Linz
Österreich
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