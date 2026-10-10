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Primetals Technologies Austria GmbH

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Primetals Technologies ist ein international aktiver Pionier in den Bereichen Anlagenbau, Automation und Services in der Metallindustrie und liefert zuverlässige Lösungen für alle Schritte der Wertschöpfungskette in der Eisen- und Stahlproduktion. Österreich ist ein wichtiger Standort für Primetals Technologies – vier ...

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Firmensitz

Primetals Technologies Austria GmbH
Turmstraße 44
4031 Linz
Österreich
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+4373265928632
contact@primetals.com
https://primetals.com/
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