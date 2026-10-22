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VA Intertrading Aktiengesellschaft

Kurze Info über uns
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Im Herzen Europas, an den Knotenpunkten wichtiger Handelsrouten, liegt die Zentrale des 1978 gegründeten Handelshauses VA lntertrading Aktiengesellschaft, welches in folgenden Handelsbereichen tätig ist:

> Stahl
> Nahrungs- und Futtermittel
> Pharma (Futtermittel, Pharmazeutische Industrie)
> Projects & Distribution ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

VA Intertrading Aktiengesellschaft
Strasserau 6
4020 Linz
Österreich
+437327804327
+43732 780 40
vait@vait.com
http://www.vait.com
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