Head Sport GmbH
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
6921 Kennelbach
Österreich
Firmenprofil
Seit 1950 steht HEAD für innovatives Design, technische Exzellenz und Leidenschaft für den Sport. HEAD vertreibt ein internationales Markenportfolio:
• HEAD (Winter-, Racket- und Schwimmsportprodukte)
• PENN (Tennis- und Racquetballbälle)
• TYROLIA (Skibindungen)
• MARES/SSI/rEvo (Tauchausrüstung und -ausbildung)
• LiveAboard (Tauchreisen)
• ZOGGS (Schwimmausrüstung)
• INDIGO (Ski- und Snowboardausrüstung)
• AQUALUNG (Tauch- und Schnorchelprodukte)
Geschäftswunsch
HEAD SKI / SCHUHE / BINDUNGEN – TOP-PERFORMANCE FÜR VERLEIH & VERKAUF
Das professionelle Distributionsnetz von HEAD sorgt für eine zuverlässige und reibungslose Versorgung mit HEAD-Produkten – und bietet Händlern sowie Verleihorganisationen ein Höchstmaß an Service und Unterstützung.
HEAD steht für durchdachte Lösungen im Skiverleih und hochwertige Produkte für den Verkauf. Viele der größten Skiverleiher weltweit setzen auf HEAD – und profitieren dabei von der Erfahrung und Expertise, die HEAD aus jahrelanger Zusammenarbeit mit internationalen Verleihpartnern gewonnen hat.