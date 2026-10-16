WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
4030 Linz
Österreich
Firmenprofil
Kleine Losgrößen komplexer Werkstücke aus hochwarmfesten Metallen sind in der Luft- und Raumfahrt-Industrie üblich. Hierbei sind maximale Präzision und eine prozesssichere Fertigung der aufwändigen Geometrien besonders gefragt. Die vielfältigen technologischen Herausforderungen dieser Zerspanungsprozesse erfordern meist speziell angepasste Lösungen. Keine andere Maschine vermag das Konzept der Komplettbearbeitung besser umzusetzen als eine MILLTURN von WFL.
Geschäftswunsch
Komplettbearbeitungszentren
Dreh-Bohr-Fräszentren (MILLTURNs)
Lieferung von High End schlüsselfertigen Bearbeitungslösungen durch Komplettbearbeitung mit dem weltweit modernsten und stabilsten Maschinenkonzept.
Modernisierung von konventionellen Produktionswerkstätten mit aufgelöster Fertigung durch Einsatz einer einzigen MILLTURN-Maschine und kombinierter Dreh-, Bohr-, und Fräsbearbeitung mit Tieflochbohren, vibrationsfreiem Innendrehen mit Bohrstangen von 1000-2500mm Länge und Werkstückvermessung im μ-Bereich.