Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Kurze Info über uns
Die Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) ist Österreichs offizielle Exportkreditagentur (ECA) und unterstützt österreichische Exporteure und deren ausländische Kunden.
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Die OeKB bietet langfristige Finanzierungen mit sehr attraktiven Zinsen zum Kauf von österreichischen Investitionsgütern an. Der ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Österreich
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