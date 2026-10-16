UNIHA Wasser Technologie GmbH
Kurze Info über uns
UNIHA hat seinen Ruf auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung als Anbieter von maßgeschneiderten Systemen von Einzelkomponenten bis zu schlüsselfertigen Anlagen etabliert.
UNIHA hat seinen Ruf auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung als Anbieter von maßgeschneiderten Systemen von Einzelkomponenten bis zu schlüsselfertigen Anlagen etabliert.
Das UNIHA-Lieferprogramm erstreckt sich von großen Umkehrosmose-Anlagen (100.000m³/d) für Meer- und Brackwasser bis zu kleinen Container-Einheiten ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
UNIHA Wasser Technologie GmbH
Oberfeldstraße 8
4020 Linz
Österreich
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