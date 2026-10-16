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UNIHA Wasser Technologie GmbH

Kurze Info über uns
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UNIHA hat seinen Ruf auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung als Anbieter von maßgeschneiderten Systemen von Einzelkomponenten bis zu schlüsselfertigen Anlagen etabliert.

Das UNIHA-Lieferprogramm erstreckt sich von großen Umkehrosmose-Anlagen (100.000m³/d) für Meer- und Brackwasser bis zu kleinen Container-Einheiten ...

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Firmensitz

UNIHA Wasser Technologie GmbH
Oberfeldstraße 8
4020 Linz
Österreich
+437326638370
+43732661870
uniha@uniha.at
http://www.uniha.info
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