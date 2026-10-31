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BBG Baugeräte GmbH

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How to get in touch

Headquarters

BBG Baugeräte GmbH
High-Tech-Park-West 6
8605 Kapfenberg
Austria
+4338623040
+433862304950
office@bbg-gmbh.at
http://www.bbg-gmbh.at
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