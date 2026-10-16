VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
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How to get in touch
4 Subsidiaries in this country
BTA Baltic Insurance Company AAS
Sporta 11
LV-1013 Riga
Latvia
LV-1013 Riga
Latvia
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvian Branch
Vienibas gatve 87 h
LV-1004 Riga
Latvia
LV-1004 Riga
Latvia
Global Assistance Baltic SIA
Vienibas gatve 87h
LV-1004 Riga
Latvia
LV-1004 Riga
Latvia
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiale
Mukusalas 101
LV-1004 Riga
Latvia
LV-1004 Riga
Latvia
Headquarters
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Wien
Austria
1010 Wien
Austria
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe