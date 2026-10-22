Die Tiroler Rohre GmbH (TRM) entwickelt, produziert und vermarktet hochwertige Rohr- und Pfahlsysteme aus duktilem Gusseisen für den Wassertransport und den Spezialtiefbau.

Die Produkte sind leistungsstark, langlebig und robust. Sie zeichnen sich besonders durch ökologische und ökonomische Vorteile aus. Durch die Eigenschaften des duktilen Gusseisens und der Expertise in den Anwendungsbereichen der Produkte, ist die Tiroler Rohre GmbH in der Lage, auch extreme Herausforderungen zu meistern.

Die Anwendungsgebiete für die duktilen Rohrsysteme sind vielfältig:

• Trinkwasserversorgung

• Abwasserentsorgung

• Turbinenleitungen

• Beschneiungsanlagen

• Löschwasserleitungen

• Grabenlose Einbauverfahren