Österreichische Handelsfirmen verfügen durch ihre jahrzehntelange Erfahrung über ein enormes Know-how der weltweiten Märkte. Sie können daher bei der Abwicklung von Export- und Importgeschäften sehr behilflich sein. Der Transithandel, das heißt das Verbinden zweier Märkte durch ein österreichisches Unternehmen, gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Besonders die detaillierte Kenntnis der mittel- und osteuropäischen Märkte zeichnet österreichische Handelsfirmen aus. Selbstverständlich sind die Außenhandelsfirmen aber auf praktisch allen Märkten der Welt vertreten. Die hohe Flexibilität, die Ware an jeden gewünschten Punkt zu bringen sowie das dazugehörige Know-how zu liefern, macht österreichische Außenhandelsunternehmen zu verlässlichen und begehrten Partnern.
Gerade der österreichische Außenhandel ist eine wahre Erfolgsstory. 2006 konnte sowohl bei den Importen als auch bei den Exporten jeweils die 100 Mrd. Euro Schallmauer durchbrochen werden. Jeder dritte Arbeitsplatz hängt direkt oder indirekt am Außenhandel. Das Bundesgremium des Außenhandels schätzt den Anteil der Außenhandelsfirmen am Gesamtimport auf 30%. Der Anteil der Handelsfirmen am Export liegt ebenfalls bei 30%. Auch für die nächsten Jahre rechnet das Bundesgremium des Außenhandels mit Zuwächsen, die zu einem guten Teil vom Transithandel mitgetragen werden.
Nach Schätzung des Bundesgremiums des Außenhandels liegt die Höhe des Transithandels bei einer Wertschöpfung für Österreich im Ausmaß von ca. 2 - 3 Mrd. Euro. Das Know-how der österreichischen Außenhandelsfirmen ist ein wesentlicher Baustein für die Exporterfolge Österreichs in den letzten Jahren.
Einen neuen und vielleicht auch schwierigen Weg beschreitet man am besten mit einem erfahrenen Partner. Eine Partnerschaft und Kooperation mit einem österreichischen Außenhandelsunternehmen bei der Bearbeitung von Exportmärkten ist in vielen Fällen die wirtschaftlich sinnvollste Alternative zur direkten eigenen Marktbearbeitung.
Die Zusammenarbeit mit einem österreichischen Außenhandelsunternehmen bietet für nationale und internationale Produzenten zahlreiche Vorteile:
- Risikominimierung bei der Markterschließung und Marktbearbeitung
- kostengünstige Nutzung von jahrelang erworbenem Handels-Know-how
- Überbrückung von Entfernung und Zeitunterschieden zu den Märkten
- Kenntnis und Nutzung von Finanzierungsstrategien und Logistik
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