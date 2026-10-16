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Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH

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Vergangenheit und Gegenwart, Kunst und Genuss - erleben Sie das besondere Flair eines Spitzenhotels im Herzen von Wien. Das traditionsreiche Ambassador Hotel befindet sich im historischen Stadtzentrum, zwischen Stephansplatz und Staatsoper, und ist der ideale Ausgangspunkt für Wien-Besucher.

Die geräumigen und ...

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Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Österreich
+431961610
+4315132999
office@ambassador.at
http://www.ambassador.at
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