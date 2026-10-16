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PTV Austria Planung Transport Verkehr GmbH

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How to get in touch

Headquarters

PTV Austria Planung Transport Verkehr GmbH
Siegelgasse 1/2/1
1030 Wien
Austria
+4317102147
+431710214790
info@ptvaustria.at
http://www.ptvaustria.at
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