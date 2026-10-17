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Stiftsbetriebe Klosterneuburg GmbH

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Stift Klosterneuburg has been growing wine since 1114, making it the oldest winery in Austria.

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How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

Stiftsbetriebe Klosterneuburg GmbH
Stiftsplatz 1
3400 Klosterneuburg
Austria
+432243411522
weingut@stift-klosterneuburg.at
https://www.stift-klosterneuburg.at/weingut-und-obstgut
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