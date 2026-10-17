Admonter Holzindustrie AG
حول
أدمونتر هولتز إندوستري المساهمة (ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG) هي شركة نشطة دوليًا يعمل بها حوالي 280 مُوظَّفًا وتُحقُّق مبيعاتٍ تجارية سنوية بقيمة 69 مليون يورو (2021) وهي شركةٌ منتجةُ للمنتجات الخشبية الطبيعية عالية الجودة ويقتصر إنتاجُها على الموقع المُقام في أدمونت.
أدمونتر هولتز إندوستري المساهمة (ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG) هي شركة نشطة دوليًا يعمل بها حوالي 280 مُوظَّفًا وتُحقُّق مبيعاتٍ تجارية سنوية بقيمة 69 مليون يورو (2021) وهي شركةٌ منتجةُ للمنتجات الخشبية الطبيعية عالية الجودة ويقتصر إنتاجُها على الموقع المُقام في أدمونت.
ببساطة خالدة - منتجات أدمونتر خيارٌ طبيعيٌّ تمامًا. ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
النمسا
8911 Admont
النمسا