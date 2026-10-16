Vesely Alfred
حول
تعد شركة Alfred Vesely Timber Export لتصدير الأخشاب واحدةً من الشركات النمساوية الرائدة في مجال توريد الخشب المنشور (مثل خشب شجر الصنوبر، وخشب التنوب) إلى الشرق الأوسط وكذلك شمال وشرق أفريقيا.
تعد شركة Alfred Vesely Timber Export لتصدير الأخشاب واحدةً من الشركات النمساوية الرائدة في مجال توريد الخشب المنشور (مثل خشب شجر الصنوبر، وخشب التنوب) إلى الشرق الأوسط وكذلك شمال وشرق أفريقيا.
ويعمل في مركز فيينا فريقٌ مدرب من أجل التطوير الفردي لجميع المهام والتنسيق للتمثيل الدولي. ويتولى ألفريد فيسيلي شخصيًا ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Vesely Alfred
Stiegengasse 5/5
1060 Wien
النمسا
1060 Wien
النمسا