Doka GmbH
حول
تعد شركة دوكا إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تطوير وإنتاج وتوزيع تقنيات الصب لجميع مجالات البناء.
تعد شركة دوكا إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تطوير وإنتاج وتوزيع تقنيات الصب لجميع مجالات البناء.
بفضل أكثر من 160 مركز توزيع وخدمات لوجيستية في أكثر من 70 دولة تتمتع مجموعة دوكا بشبكة توزيع قوية، مما يضمن السرعة والدقة في معالجة المواد والدعم التقني.
مجموعة دوكا هي شركة تابعة لمجموعة أومداش، ويعمل لديها على مستوى ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Doka GmbH
Josef-Umdasch-Platz 1
3300 Amstetten
النمسا
3300 Amstetten
النمسا