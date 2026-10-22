العربية
Seitennavigation
Inhalt

esarom gmbh

حول
الشعار

تُعد شركة esarom رائدة في الصناعات الملحقة الخاصة بالمكونات التي تضفي النكهة والتابعة لقطاع صناعة المواد الغذائية لمصنعي الطعام والأغذية الفاخرة والمشروبات في جميع أنحاء العالم.
يمتد نطاق المنتجات ليشمل النكهات مرورًا بالمواد الخام والمستحلبات والمستخلصات ونواتج التقطير والمثبتات للمشروبات والآيس كريم والحلويات ...

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

esarom gmbh
Esaromstraße 51
2105 Oberrohrbach
النمسا
+432266804440
+4322668044433
office@esarom.com
http://www.esarom.com
vCard