esarom gmbh
حول
تُعد شركة esarom رائدة في الصناعات الملحقة الخاصة بالمكونات التي تضفي النكهة والتابعة لقطاع صناعة المواد الغذائية لمصنعي الطعام والأغذية الفاخرة والمشروبات في جميع أنحاء العالم.
تُعد شركة esarom رائدة في الصناعات الملحقة الخاصة بالمكونات التي تضفي النكهة والتابعة لقطاع صناعة المواد الغذائية لمصنعي الطعام والأغذية الفاخرة والمشروبات في جميع أنحاء العالم.
يمتد نطاق المنتجات ليشمل النكهات مرورًا بالمواد الخام والمستحلبات والمستخلصات ونواتج التقطير والمثبتات للمشروبات والآيس كريم والحلويات ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
esarom gmbh
Esaromstraße 51
2105 Oberrohrbach
النمسا
2105 Oberrohrbach
النمسا