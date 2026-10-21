العربية
Seitennavigation
Inhalt

Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.

حول
الشعار

شركة GG Group رائدة في مجال نقل الطاقة والبيانات. بكل شغف وحماس.

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.
Muthgasse 36
1190 Wien
النمسا
+431360200
GGcomms@gg-group.com
https://www.gg-group.com/
vCard