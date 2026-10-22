JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
حول
تعمل شركة جوانيم ريسيرش (JOANNEUM RESEARCH) على تطوير الحلول والتقنيات المستخدمة في مجال الاقتصاد والصناعة في مجموعة واسعة من القطاعات وإجراء البحوث العلمية المتطورة على المستوى الدولي.
القطاع
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كيفية التواصل
المركز الرئيسي
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
النمسا
8010 Graz
النمسا
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
النمسا
8010 Graz
النمسا
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
النمسا
8010 Graz
النمسا
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Franz-Pichler-Straße 30
8160 Weiz
النمسا
8160 Weiz
النمسا
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Steyrergasse 17
8010 Graz
النمسا
8010 Graz
النمسا
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
النمسا
8010 Graz
النمسا
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Lakeside B 08a EG
9020 Klagenfurt
النمسا
9020 Klagenfurt
النمسا