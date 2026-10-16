Just Leitern Aktiengesellschaft
حول
منذ أكثر من 130 عامًا تساعد شركة المصاعد JUST Leitern، ش.م الأفراد على الصعود إلى أعلى. واليوم أصبحت شركة JUST Leitern، ش.م جهة إنتاج وتوريد رائدة لوسائل المساعدة على الصعود عالية الجودة والتي تفي بكل متطلبات التغلب على الارتفاعات.
منذ أكثر من 130 عامًا تساعد شركة المصاعد JUST Leitern، ش.م الأفراد على الصعود إلى أعلى. واليوم أصبحت شركة JUST Leitern، ش.م جهة إنتاج وتوريد رائدة لوسائل المساعدة على الصعود عالية الجودة والتي تفي بكل متطلبات التغلب على الارتفاعات.
ويتواجد مقر الإنتاج في غرب أوروبا/تسايسلماور. تقوم شركة المصاعد JUST Leitern، ش.م ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Just Leitern Aktiengesellschaft