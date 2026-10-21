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KWI International Environmental Treatment GmbH

حول
الشعار

يقع مقر شركة KWI بمنطقة فيرلاخ بمدينة كارينثيا، وهي شركة صانعة ذات نشاط عالمي لمنشآت الطفو عالية الأداء (بالإنجليزية Dissolved Air Flotation، DAF) فضلاً عن كونها مزوّدة لحلول الأنظمة المعقدة في مجال معالجة المياه.

ويتجاوز معدل التصدير بالشركة نسبة 90%.

وتشمل مجالات التطبيق صناعة الورق وإنتاج الغذاء ومياه الشرب وكذلك ...

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

KWI International Environmental Treatment GmbH
Auengasse 8
9170 Ferlach
النمسا
+4342273266
+4342273449
office-at@kwi-intl.com
https://www.kwi-intl.at/
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