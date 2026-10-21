KWI International Environmental Treatment GmbH
حول
يقع مقر شركة KWI بمنطقة فيرلاخ بمدينة كارينثيا، وهي شركة صانعة ذات نشاط عالمي لمنشآت الطفو عالية الأداء (بالإنجليزية Dissolved Air Flotation، DAF) فضلاً عن كونها مزوّدة لحلول الأنظمة المعقدة في مجال معالجة المياه.
يقع مقر شركة KWI بمنطقة فيرلاخ بمدينة كارينثيا، وهي شركة صانعة ذات نشاط عالمي لمنشآت الطفو عالية الأداء (بالإنجليزية Dissolved Air Flotation، DAF) فضلاً عن كونها مزوّدة لحلول الأنظمة المعقدة في مجال معالجة المياه.
ويتجاوز معدل التصدير بالشركة نسبة 90%.
وتشمل مجالات التطبيق صناعة الورق وإنتاج الغذاء ومياه الشرب وكذلك ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
KWI International Environmental Treatment GmbH
Auengasse 8
9170 Ferlach
النمسا
9170 Ferlach
النمسا