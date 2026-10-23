Lech-Zürs Tourismus GmbH
حول
تُعد شركة Lech Zürs بلدية في قلب منطقة أرلبيرج في ولاية فورارلبرغ. وتُعتبر منطقة أرلبيرج واحدة من المناطق الجذابة من مجموع 12 منطقة التي تنتمي إلى "أفضل مناطق جبال الألب". وتضم منطقة التزلج 305 كيلومترات من مسارات التزلج و200 كيلومتر من منحدرات الثلج العميقة لجبال الألب، مما يجعلها الأكبر عالميًا.
تُعد شركة Lech Zürs بلدية في قلب منطقة أرلبيرج في ولاية فورارلبرغ. وتُعتبر منطقة أرلبيرج واحدة من المناطق الجذابة من مجموع 12 منطقة التي تنتمي إلى "أفضل مناطق جبال الألب". وتضم منطقة التزلج 305 كيلومترات من مسارات التزلج و200 كيلومتر من منحدرات الثلج العميقة لجبال الألب، مما يجعلها الأكبر عالميًا.
وتقع منطقة المشي ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Lech-Zürs Tourismus GmbH
Dorf 2
6764 Lech am Arlberg
النمسا
6764 Lech am Arlberg
النمسا