M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.
حول
شركة M-U-T في ستوكيراو هي شركة إنتاج تتمتع بعناصر التنمية والتخطيط والتصميم والإنتاج والشحن والصيانة والتشغيل للماكينات والآلات والمعدات في مجالات معالجة النفايات وتكنولوجيا المركبات البلدية ومعالجة المياه ومياه الصرف الصحي، وكذلك في تكنولوجيا الإمداد والبيئة.
شركة M-U-T في ستوكيراو هي شركة إنتاج تتمتع بعناصر التنمية والتخطيط والتصميم والإنتاج والشحن والصيانة والتشغيل للماكينات والآلات والمعدات في مجالات معالجة النفايات وتكنولوجيا المركبات البلدية ومعالجة المياه ومياه الصرف الصحي، وكذلك في تكنولوجيا الإمداد والبيئة.
• سيارات جمع القمامة، وكاسحات الطرق، ومركبات الشفط ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.
Schießstattgasse 49
2000 Stockerau
النمسا
2000 Stockerau
النمسا