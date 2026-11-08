Redbloc | Redblocsystems GmbH
تقدم شركة ريدبلوك سيستمز (Redblocsystems) نظامًا للأجزاء مُسبقة الصنع مربحًا للغاية يُدفع ثمنه في غضون فترة زمنية وجيزة. حيث تتمكن من إنتاج عناصر الجدار عالية الجودة بكفاءة وبطريقة اقتصادية من الطوب الأحمر والطوب الرملي الجيري والخرسانة خفيفة الوزن والأحجار الخرسانية ومواد البناء المعدنية الأخرى.
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4600 Wels
النمسا
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تقدم شركة ريدبلوك سيستمز (Redblocsystems) نظامًا للأجزاء مُسبقة الصنع مربحًا للغاية يُدفع ثمنه في غضون فترة زمنية وجيزة. حيث تتمكن من إنتاج عناصر الجدار عالية الجودة بكفاءة وبطريقة اقتصادية من الطوب الأحمر والطوب الرملي الجيري والخرسانة خفيفة الوزن والأحجار الخرسانية ومواد البناء المعدنية الأخرى.
المزايا:
- تقنية مُسبقة الصنع مثبتة الكفاءة
- إنجاز التصنيع "في الوقت المطلوب"
- جودة ودقة عاليتان
- مقاطع دقيقة (أسقف مائلة، نوافذ وغير ذلك)
- استغراق وقت قليل في البناء
- تكاليف يمكن توقعها
- كل أنواع الأبنية ممكنة
تجمع شركة Redblocsystems بين المزايا الرائعة لطريقة البناء العملاقة فيما يخص جودة السكن والاستدامة والحماية من الحرارة والصوت وبين رفع كفاءة طريقة البناء الجاهزة.
فرص التجارية
مستقبل البناء. الكفاءة والآلية الكاملة.
دم Redblocsystems أنظمة جاهزة للاستخدام آلية بالكامل وشبه آلية للتصنيع الأولي لعناصر الجدار. الأجزاء الجاهزة مصنوعة حسب القياس. يتم تصنيع جميع الأشكال الخاصة، مثل الأسقف المائلة وقنوات التثبيت وفتحات النوافذ والأبواب أتوماتيكيًا بالكامل.
تمتلك Redblocsystems التراخيص الضرورية فيما يخص تقنيات البناء وتوفّر معرفتها في إطار منح التراخيص. إن Redblocsystems هي الحل الأمثل الأكثر أمانًا في المستقبل لنقص الكفاءات، فهي ترفع الإنتاجية في عملية البناء
المجموعة المستهدفة هي شركات تصنيع مواد البناء وشركات الإنشاءات