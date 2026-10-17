"Snowsports GmbH"
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المركز الرئيسي
1210 Wien
النمسا
ملف الشركة
تُعد شركة Snowsports GmbH – Snowsports Academy شركة نمساوية مبتكرة، تركز على التدريب والتأهيل المهني لمدرّبي التزلج على الجليد ومدرّبي التزلج على اللوح، وتطوير مشاريع دولية في الرياضات الثلجية، إضافةً إلى تقديم استشارات احترافية في قطاع سياحة الرياضات الشتوية.
مجالات الاختصاص:
• عقد دورات تدريبية مدرّبي التزلج على الجليد ومدرّبي التزلج على اللوح وفق المعايير النمساوية، باللغتين الألمانية والإنجليزية
• الاستشارات وتطوير المشاريع الهادفة إلى تعزيز الرياضات الثلجية
• مفاهيم بديلة لتطوير الرياضات الثلجية في البيئات الحضرية
• عقد دورات تدريبية في النمسا أو في مواقع دولية تابعة لشركاء المشاريع
وبصفتنا شريك كفاءة يتمتع بخبرة تمتد لمدة 50 عامًا في مجال الرياضات الشتوية، نضع الجودة والشغف في صميم تعاوننا مع شركاء المشاريع.
فرص التجارية
مشاريع الرياضات الشتوية في السياحة
يستفيد العملاء والشركاء من الخبرة الدولية الشاملة لفريق الإدارة وموظفي Snowsports Academy في إنشاء وتطوير مختلف قطاعات أعمال الرياضات الشتوية.
الأعمال بين الشركات (B2B):
• عقد دورات تدريبية لمدرّبي التزلج على الجليد في النمسا أو في مواقع دولية تابعة لشركاء المشاريع
• عقد دورات تدريبية لمدرّبي التزلج على اللوح في النمسا أو في مواقع دولية تابعة لشركاء المشاريع
• مفاهيم إدارة التشغيل ووضع استراتيجيات التسويق
• تطوير السياحة في مجال الرياضات الشتوية
من الشركة إلى المستخدم (B2C): المشاركون في دورات التأهيل والتدريب لمدرّبي التزلج على الجليد والتزلج على اللوح