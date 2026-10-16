VORAN Maschinen GmbH
حول
شركة "Voran" للآلات هي مرادف للمنتجات ذات الجودة النمساوية. وتمتد مجموعة الخدمات حاليا ابتداء من إنتاج الآلات مرورًا ببناء المصانع ووصولًا إلى التصنيع لحساب الغير وبناء الواجهات.
شركة "Voran" للآلات هي مرادف للمنتجات ذات الجودة النمساوية. وتمتد مجموعة الخدمات حاليا ابتداء من إنتاج الآلات مرورًا ببناء المصانع ووصولًا إلى التصنيع لحساب الغير وبناء الواجهات.
وتشمل مجموعة نطاق الآلات / معالجة الفاكهة ما يلي:
• محطات الغاز الحيوي
• مطاحن الفاكهة
• أجهزة الغسيل/ الطحن
• أجهزة إزالة الأحجار
• ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
VORAN Maschinen GmbH
Inn 7
4632 Pichl bei Wels
النمسا
4632 Pichl bei Wels
النمسا