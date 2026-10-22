Tiroler Rohre GmbH
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
6060 Hall in Tirol
Österreich
Firmenprofil
Die Tiroler Rohre GmbH (TRM) entwickelt, produziert und vermarktet hochwertige Rohr- und Pfahlsysteme aus duktilem Gusseisen für den Wassertransport und den Spezialtiefbau.
Die Produkte sind leistungsstark, langlebig und robust. Sie zeichnen sich besonders durch ökologische und ökonomische Vorteile aus. Durch die Eigenschaften des duktilen Gusseisens und der Expertise in den Anwendungsbereichen der Produkte, ist die Tiroler Rohre GmbH in der Lage, auch extreme Herausforderungen zu meistern.
Die Anwendungsgebiete für die duktilen Rohrsysteme sind vielfältig:
• Trinkwasserversorgung
• Abwasserentsorgung
• Turbinenleitungen
• Beschneiungsanlagen
• Löschwasserleitungen
• Grabenlose Einbauverfahren
Geschäftswunsch
Hochwertige Wasserleitungs- und Rohrsysteme aus duktilem Guss
Die Tiroler Rohre GmbH, Traditionsunternehmen aus dem Herzen der Alpen, sucht neue Geschäftskontakte und plant den Geschäftsausbau in folgenden Bereichen:
• Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung
• grabenlose Einbauverfahren
• Technische Beschneiung
• Kleinwasserkraftwerke
• Feuerlöschsysteme
• Bergbau
Ziele:
- Neukundengewinnung allgemein