Стандартами являются – выражаясь по-простому – «правила техники», которые устанавливают общепризнанные нормы для продуктов, методов и услуг.
Они регулируют, к примеру
- Требования к продуктам
для гарантии пригодности к употреблению, совместимости, безопасности, охраны здоровья и охраны окружающей среды
- Методы и процессы
например, о надлежащем исполнении работ или предоставлении заказов
- Методику испытаний и измерений
для подтверждения соблюдения предельных значений или требований
- Понятия
для облегчения соглашений между деловыми партнерами, клиентами, экспертными отделами и учреждениями посредством унифицированной терминологии
Стандарты
- устраняют препятствия в торговле на национальном, европейском и международном уровнях;
- облегчают сопоставимость продуктов и услуг;
- обеспечивают рациональность процессов планирования и производства;
- освобождают от рутинных работ
- и тем самым облегчают доступ к рынку
Стандарты в Австрии носят название ÖNORM. Они издаются Институтом стандартизации Австрии (Austrian Standards International). Институт стандартизации в качестве норморегулирующей организации организует и координирует разработку стандартов с помощью участвующих и заинтересованных кругов в экономике, управлении, науке и сфере защиты прав потребителей, которые направляют своих представителей в Комитеты Института стандартизации. Кроме того, Институт стандартизации координирует участие австрийских специалистов в работе общеевропейских и международных органах, например, Европейского комитета по стандартизации (CEN) и ISO.
Европейские стандарты
Более 90% стандартов, действующих в Австрии на сегодняшний день, имеют европейское или международное происхождение. Европейские стандарты (называемые в Австрии ÖNORM) идентичны во всех странах ЕС и ЕАСТ, а также в Турции и Македонии, что устраняет препятствия в торговле в рамках Европейской экономической зоны. Они составляются совместно при содействии делегатов от национальных комитетов после достижения консенсуса.
Организациями на европейской арене являются:
- Европейский комитет по стандартизации (CEN)
- Европейский комитет электротехнической стандартизации (CENELEC)
- Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI)
Европейские стандарты во многих случаях являются основой для исполнения основополагающих требований Европейского законодательства (директивы ЕС) на практике. Они создают предпосылки для того, чтобы товары попадали на рынок Европы.
Перечень директив, включая относящиеся сюда стандарты, Вы найдете на страницах New Approach (на английском языке) .
Международные стандарты
Наряду с Европейскими стандартами существуют признанные во всем мире стандарты: так называемые Международные стандарты (Международная организация по стандартизации ISO). Принятые в Австрии стандарты обозначаются как ÖNORM ISO. Многие международные стандарты являются Европейскими и, тем самым, также национальными (в Австрии: ÖNORM EN ISO).
Организациями на международной арене являются:
- Международная организация по стандартизации (ISO)
- Международная электротехническая комиссия (МЭК) (IEC)
- Международный союз электросвязи (МСЭ) (ITU)
Национальные стандарты
Доля европейских (и международных) стандартов в издании стандартов Австрии составляет более 90%. Однако существует целый ряд чисто национальных стандартов. Национальные стандарты ÖNORMEN развивались и развиваются, прежде всего, в тех отраслях, в которых до настоящего времени не существовало потребности в создании наднациональных стандартов.
Импортировать товары в страны ЕС
Свободное обращение товаров относится к основным свободам европейского внутреннего рынка. Это означает: товары, которые уже могут быть поставлены на рынок Австрии, так как они отвечают основополагающим требованиям соответствующих директив ЕС и относящимся к ним стандартам, допускаются также и в другие государства ЕС.
Для надежного выполнения требований директив предусмотрены европейские стандарты (EN), разработанные по поручению Комиссии и ЕАСТ. Если Вам необходима информация о действующих в стране импорта европейских или национальных стандартах, обратитесь в Институт стандартизации Австрии (Austrian Standards) .
Импортировать в страны за пределами ЕС
Национальные (австрийские) и европейские стандарты устанавливают высокий уровень безопасности и качества для товаров из Австрии. Тем не менее, для поставки товаров на рынок страны назначения может потребоваться приведение товаров с соответствие правовым и нормативных положениям.
Если Вам необходима информация о действующих в стране импорта стандартах и правовых предписаниях, обратитесь в Отдел продаж и сервиса Института стандартизации Австрии.
Институт стандартизации Австрии (Austrian Standards)
Хайнештрассе 38
1020 Вена (Wien)
Австрия
+43 1 213 00-300
+43 1 213 00-355
sales@austrian-standards.at
https://www.austrian-standards.at/en/support-center/support-center/
Информацию о том, каким стандартам соответствует импортируемый из Австрии продукт, как правило, Вам предоставляет изготовитель. Если Вы хотите получить более детальную информацию о данных стандартах, Вы можете обратиться в Институт стандартизации (Austrian Standards) Австрии.
За определенную плату Вы получите в Институте стандартизации (Austrian Standards) все необходимые стандарты. По желанию сотрудники проведут поиск стандартов, действующих в стране назначения, и обеспечат Вас оригиналами документов.
Где можно получить стандарты
Единым адресом для поиска норм, стандартов и прочих регулирующих положений в Австрии и во всем мире является Институт стандартизации. В разделе онлайн-магазин Austrian Standards Вы можете проводить круглосуточный бесплатный поиск и заказ нужных документов. Введите в поле поиска искомое понятие, номер документа, наименование документа или его часть. В левом поле навигации Вы можете отфильтровать результаты поиска по срокам действия, даты впуска, отрасли, издателю и номеру ICS.
В распоряжении находится около 200 000 документов, полный текст можно получить после оплаты. Среди них
- все стандарты ÖNORMEN Института стандартизации, включая все европейские стандарты (EN) на немецком и английском языках;
- ONR (аналогичные стандартам положения);
- все международные стандарты (ISO, МЭК);
- а также ряд иностранных стандартов, к примеру, DIN (Промышленный стандарт Германии, также на немецком и английском языках), SNV (Швейцария), BSI (Великобритания) и т.д.;
- документы регламентирующих организаций, таких как ASTM, IEEE и т.д.
По желанию Институт стандартизации может представить национальные стандарты со всего света.
Более подробную информацию вы найдете на https://www.austrian-standards.at/en
или обратившись по адресу:
Институт стандартизации Австрии (Austrian Standards)
Хайнештрасе (HeineStraße) 38
1020 Вена (Wien)
Австрия
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-300
sales@austrian-standards.at
https://www.austrian-standards.at/en/support-center/support-center/
Стандарты определяют требования к качеству продуктов и услуг, регулируют ход и процессы и устанавливают методы испытания. Чтобы производитель или поставщик мог достоверно доказать, что его продукт / услуги отвечают всем требованиям стандарта, существует возможность сертификации.
Институт стандартизации Австрии предлагает различные возможности сертификации
Институт стандартизации - Сертификация (Austrian Standards Certification)
Дипл. инж. д-р Петер Йонас, Директор по сертификации
Хайнештрассе (Heinestraße) 38
1020 Вена (Wien)
Австрия
+43 1 213 00-413
+43 1 213 00-520
p.jonas@austrian-standards.at
https://www.austrian-standards.at/en/products-solutions/certification