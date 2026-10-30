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Binderholz GmbH

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Der Sägewerksbetrieb binderholz ist Komplettanbieter für Massivholzprodukte und innovative Baulösungen.
Die Massivholz-Produktpalette reicht von Schnittholz, Profilholz, ein- und mehrschichtig verleimten Massivholzplatten, Brettschichtholz bis hin zu binderholz Brettsperrholz BBS. binderholz produziert nachhaltig nach ...

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