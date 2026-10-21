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Admonter Holzindustrie AG

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ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG ist ein international tätiges Unternehmen mit ca. 280 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 69 Mio. € (2021) und ist Hersteller von hochwertigen Naturholzprodukten und produziert ausschließlich am Standort in Admont.

Schlicht zeitlos - Admonter Produkte sind eine völlig natürliche ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Österreich
+43361333500
+4336133350117
info@admonter.at
http://www.admonter.com
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