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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

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Die Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) ist Österreichs offizielle Exportkreditagentur (ECA) und unterstützt österreichische Exporteure und deren ausländische Kunden.

Die OeKB bietet langfristige Finanzierungen mit sehr attraktiven Zinsen zum Kauf von österreichischen Investitionsgütern an. Der ...

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Firmensitz

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Österreich
+431531270
+431531275698
exportservices@oekb.at
http://www.oekb.at
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