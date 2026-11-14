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Senseven GmbH

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AI-based leak detection in valves with a focus on safety and reducing emissions and costs

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How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

Senseven GmbH
Montleartstraße 1 b/7/14
1140 Wien
Austria
+436608150617
office@senseven.ai
https://www.senseven.ai
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