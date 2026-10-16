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Swarovski Austria Vertriebsgesellschaft m.b.H.

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Subsidiaries in this country

Swarovski Taiwan Ltd.
3F-No. 27, Chung Shan N Rd., Sec. 1
10441 TAIPEI
Taiwan
+886221002611
+886221002623
http://www.swarovski.com
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