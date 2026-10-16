Swarovski Austria Vertriebsgesellschaft m.b.H.
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How to get in touch
Subsidiaries in this country
Swarovski Taiwan Ltd.
3F-No. 27, Chung Shan N Rd., Sec. 1
10441 TAIPEI
Taiwan
10441 TAIPEI
Taiwan
Headquarters
Swarovski Austria Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Kärntner Straße 8
1010 Wien
Austria
1010 Wien
Austria
Swarovski Austria Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Swarovskistraße 30
6112 Wattens
Austria
6112 Wattens
Austria
Swarovski Austria Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Feldkreuzstraße 3
6063 Rum
Austria
6063 Rum
Austria