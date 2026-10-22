VA Intertrading Aktiengesellschaft
Kurze Info über uns
Im Herzen Europas, an den Knotenpunkten wichtiger Handelsrouten, liegt die Zentrale des 1978 gegründeten Handelshauses VA lntertrading Aktiengesellschaft, welches in folgenden Handelsbereichen tätig ist:
Im Herzen Europas, an den Knotenpunkten wichtiger Handelsrouten, liegt die Zentrale des 1978 gegründeten Handelshauses VA lntertrading Aktiengesellschaft, welches in folgenden Handelsbereichen tätig ist:
> Stahl
> Nahrungs- und Futtermittel
> Pharma (Futtermittel, Pharmazeutische Industrie)
> Projects & Distribution ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
VA Intertrading Aktiengesellschaft
Strasserau 6
4020 Linz
Österreich
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