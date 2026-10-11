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E. Hawle Armaturenwerke GmbH

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Hawle, ein 1948 gegründetes Familienunternehmen, ist weltweit führend in der Herstellung von Schwerarmaturen. Unter Einhaltung europäischer Normen bzw. darüber hinausgehender Standards produziert die Hawle Österreich Gruppe langlebige Qualitätsarmaturen für Trinkwasser- und Abwassersysteme.

Die einzigartige 10 Jahre ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Österreich
+43767272576
hawle@hawle.at
http://www.hawle.com
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