Economic Mission on Transport and Energy Infrastructure in Kosovo
On 14-15 September 2026, ADVANTAGE AUSTRIA Kosovo will host an Economic Mission on Transport and Energy Infrastructure in Kosovo. The mission offers opportunities for networking and business meetings with Austrian companies seeking local partners.
Kosovar companies and institutions interested in meeting the Austrian delegation are welcome to contact us at: prishtina@advantageaustria.org
Meet 11 Austrian companies
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Participating companies
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