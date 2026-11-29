Österreichische Handelsfirmen verfügen durch ihre jahrzehntelange Erfahrung über ein enormes Know-how der weltweiten Märkte. Sie können daher bei der Abwicklung von Export- und Importgeschäften sehr behilflich sein. Der Transithandel, das heißt das Verbinden zweier Märkte durch ein österreichisches Unternehmen, gewinnt immer mehr an Bedeutung.

Besonders die detaillierte Kenntnis der mittel- und osteuropäischen Märkte zeichnet österreichische Handelsfirmen aus. Selbstverständlich sind die Außenhandelsfirmen aber auf praktisch allen Märkten der Welt vertreten. Die hohe Flexibilität, die Ware an jeden gewünschten Punkt zu bringen sowie das dazugehörige Know-how zu liefern, macht österreichische Außenhandelsunternehmen zu verlässlichen und begehrten Partnern.