Snowsports GmbH – Snowsports Academy ist ein innovatives österreichisches Unternehmen, das sich auf die Aus- und Weiterbildung von Skilehrern und Snowboardlehrern, die Entwicklung internationaler Schneesportprojekte sowie auf professionelle Beratung im Wintersporttourismus spezialisiert hat.

Die Schwerpunkte:

• Österreichische Skilehrer und Snowboardlehrer Ausbildungen in deutscher und englischer Sprache

• Beratung und Entwicklung von Projekten zur Förderung des Schneesports

• Alternative Konzepte zur Entwicklung des Schneesports in urbanen Räumen

• Ausbildungen in Österreich oder am internationalen Standort des Projektpartners

Als Kompetenzpartner mit 50-jähriger Erfahrung im Wintersportbusiness stehen für uns Qualität und Leidenschaft in der Zusammenarbeit mit den Projektpartnern im Vordergrund.

Martin Dolezal CEO, Johann Reisenberger COO © Snowsports Academy