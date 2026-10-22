MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Kurze Info über uns
MED-EL Medical Electronics, führender Hersteller von implantierbaren Hörlösungen, hat es sich zum vorrangigen Ziel gesetzt, Hörverlust als Kommunikationsbarriere zu überwinden. MED-EL beschäftigt weltweit mehr als 2000 Personen in 33 Niederlassungen.
MED-EL Medical Electronics, führender Hersteller von implantierbaren Hörlösungen, hat es sich zum vorrangigen Ziel gesetzt, Hörverlust als Kommunikationsbarriere zu überwinden. MED-EL beschäftigt weltweit mehr als 2000 Personen in 33 Niederlassungen.
Das Unternehmen bietet die größte Produktpalette an implantierbaren ...
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MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Österreich
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1090 Wien
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