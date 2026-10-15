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J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.

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How to get in touch

Subsidiaries in this country

JAF Bulgaria EOOD
ul. Sofia 11
2139 Musachevo
Bulgaria
+3592 423 16 60
+359725683090,60770
info@jaf-bulgaria.com
http://www.jaf-bulgaria.com
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